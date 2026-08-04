Hapoel preti Zvezdi pred veliki duel: "Velike razlike mogu da se smanje uz srce i dušu"

Crvena zvezda od 19.30 gostuje Hapoelu iz Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a susret će biti održan u Mađarskoj, umesto u Izraelu.

Iako je domaćin daleko od matičnog terena, nada se da će iznenaditi srpskog šampiona. U klubu iz Izraela vlada veliko uzbuđenje pred ovaj duel. Iako je jasno da domaćina čeka težak rival, koji je u prvom evropskom meču bio više nego ubedljiv, veruju u onu staru - da David ima šanse protiv Golijata. Crvena zvezda ulazi kao favorit, ali to ne umanjuje želju Hapoela da pokaže puni potencijal. "Svima je jasno da je ovo najteži mogući zadatak, ali fudbal je fudbal. Ako