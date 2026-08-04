Hapoel preti Zvezdi pred veliki duel: "Velike razlike mogu da se smanje uz srce i dušu"

Mondo pre 2 sata  |  Tijana Jevtić
Hapoel preti Zvezdi pred veliki duel: "Velike razlike mogu da se smanje uz srce i dušu"

Crvena zvezda od 19.30 gostuje Hapoelu iz Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a susret će biti održan u Mađarskoj, umesto u Izraelu.

Iako je domaćin daleko od matičnog terena, nada se da će iznenaditi srpskog šampiona. U klubu iz Izraela vlada veliko uzbuđenje pred ovaj duel. Iako je jasno da domaćina čeka težak rival, koji je u prvom evropskom meču bio više nego ubedljiv, veruju u onu staru - da David ima šanse protiv Golijata. Crvena zvezda ulazi kao favorit, ali to ne umanjuje želju Hapoela da pokaže puni potencijal. "Svima je jasno da je ovo najteži mogući zadatak, ali fudbal je fudbal. Ako
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Tadić: "Da li možemo da osvojimo Ligu šampiona? Da, možemo!"

Tadić: "Da li možemo da osvojimo Ligu šampiona? Da, možemo!"

B92 pre 28 minuta
Hapoel Ber Ševa nije atraktivno ime, ali krije ozbiljnu snagu

Hapoel Ber Ševa nije atraktivno ime, ali krije ozbiljnu snagu

B92 pre 3 minuta
Tadić ne zna za granice: Možemo da osvojimo Ligu šampiona – rival ga gledao kao dete!

Tadić ne zna za granice: Možemo da osvojimo Ligu šampiona – rival ga gledao kao dete!

Hot sport pre 1 sat
Veliki povratak miljenika navijača: Evo kako će izgledati sastav Zvezde protiv Hapoela

Veliki povratak miljenika navijača: Evo kako će izgledati sastav Zvezde protiv Hapoela

Nova pre 1 sat
"Jesmo li spremni za Ligu šampiona? Jesmo!" Dušan Tadić jasan pred evropski debi u dresu NEC-a!

"Jesmo li spremni za Ligu šampiona? Jesmo!" Dušan Tadić jasan pred evropski debi u dresu NEC-a!

Kurir pre 1 sat
Ko je Zvezdin naredni protivnik: Vlasnica napravila čudo, Srbin najveća pretnja

Ko je Zvezdin naredni protivnik: Vlasnica napravila čudo, Srbin najveća pretnja

Nova pre 2 sata
U 70 godina se Zvezdi ovo retko kad dešavalo: Sada protiv Hapoela može da poravna račune

U 70 godina se Zvezdi ovo retko kad dešavalo: Sada protiv Hapoela može da poravna račune

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaIzraelMađarska

Sport, najnovije vesti »

Monaku ostaje i bez Evrokupa?

Monaku ostaje i bez Evrokupa?

Danas pre 23 minuta
Belgijanac zvanično na čelu Sudijske komisije FSS – De Bleker stupio na dužnost

Belgijanac zvanično na čelu Sudijske komisije FSS – De Bleker stupio na dužnost

RTS pre 3 minuta
Dušan Miletić posle Kluža i Libana završio kod Obradovića u Jerusalimu

Dušan Miletić posle Kluža i Libana završio kod Obradovića u Jerusalimu

RTS pre 28 minuta
De Bleker zasukao rukave: Novi šef srpskih sudija počeo posao, odmah kreću sastanci!

De Bleker zasukao rukave: Novi šef srpskih sudija počeo posao, odmah kreću sastanci!

Hot sport pre 8 minuta
Zvanično u La Ligi, Partizan čeka ozbiljan bedem: Hetafe doveo reprezentativca Gruzije!

Zvanično u La Ligi, Partizan čeka ozbiljan bedem: Hetafe doveo reprezentativca Gruzije!

Hot sport pre 32 minuta