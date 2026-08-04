"Mega vrućinama se ne nazire kraj": Meteorolog Ristić otkrio kada se završava toplotni talas

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
"Mega vrućinama se ne nazire kraj": Meteorolog Ristić otkrio kada se završava toplotni talas

Danas je počeo vrhunac toplotnog talasa u Srbiji, širom zemlje je u mnogim mestima između 37 i 40 stepeni.

Vrućina je sada u punom intenzitetu zbog prestanka jugoistočnog vetra koji je stvorio efekat nižih temperatura u prethodnom periodu, a meteorolog Ivan Ristić je u novoj vremenskoj prognozi otkrio da se toplotni talas završava oko 8. avgusta kada počinje pad temperature. "'Mega' toplotnom talasu se još uvek ne nazire kraj", započeo je Ivan Ristić. Narednih dana visoke temperature, oko 40 stepeni, u nekim mestima i iznad toga. Toplotni talas se završava oko 8.
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