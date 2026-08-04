"Mogu samo da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje": Prvo oglašavanje Asmina Durdžića nakon incidenta sa Majom

Mondo pre 4 sati  |  Ana Živančević
"Mogu samo da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje": Prvo oglašavanje Asmina Durdžića nakon incidenta sa Majom

Asmin Durdžić se prvi put oglasio nakon skandala sa Majom Marinković.

Fotografije razbijenog automobila i uništenog telefona potresle su javnost, ali i njegove roditelje, pa se zbog nastale drame nije ni pojavio u emisiji "Narod pita". Durdžić je sada za medije odlučio da ispriča svoju stranu priče. Pogledajte kako je Asmin izgledao kada je izasao iz Elite: "Reći ću vam celu istinu. Juče sam se probudio, sve je normalno bilo sa mnom i Majom. Vozio sam je u grad da šije haljine, a ja nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Asmin vozi razlupan auto posle haosa sa majom: Milena Kačavenda podelila snimak Durdžića iz Beograda: "Odoh na more, a vama…

Asmin vozi razlupan auto posle haosa sa majom: Milena Kačavenda podelila snimak Durdžića iz Beograda: "Odoh na more, a vama srećno bilo"

Blic pre 36 minuta
U jeku skandala sa Majom, isplivao Asminov paparaco snimak! Evo gde je Durdžić uhvaćen, Kačavenda sve razotkrila: "Čujem…

U jeku skandala sa Majom, isplivao Asminov paparaco snimak! Evo gde je Durdžić uhvaćen, Kačavenda sve razotkrila: "Čujem da..." (foto)

Kurir pre 1 sat
Pomirili se Maja i Asmin nakon što m uje uništila auto: "Uzeo sam telefon i probio ga šrafcigerom"

Pomirili se Maja i Asmin nakon što m uje uništila auto: "Uzeo sam telefon i probio ga šrafcigerom"

Telegraf pre 1 sat
DA SAM NA TAKIJEVOM MESTU BILA BI ZABRINUTA! Aneli se oglasila: MAJO KRALJICE!

DA SAM NA TAKIJEVOM MESTU BILA BI ZABRINUTA! Aneli se oglasila: MAJO KRALJICE!

Svet & Skandal pre 2 sata
Asmin pokazao povređenu ruku. Došao sa Majom u autu sa polomljenom šoferkom, pa progovorili o skandalu i roditeljima: "Mama je…

Asmin pokazao povređenu ruku. Došao sa Majom u autu sa polomljenom šoferkom, pa progovorili o skandalu i roditeljima: "Mama je zvala Staniju, vole je više nego mene" (video)

Blic pre 2 sata
MOGU DA ZAVRŠIM U ZATVORU! Asmin se oglasio posle sukoba sa Majom: NIJE MI DOBRO!

MOGU DA ZAVRŠIM U ZATVORU! Asmin se oglasio posle sukoba sa Majom: NIJE MI DOBRO!

Svet & Skandal pre 3 sata
Maja Marinković se pomirila sa Asminom? Progovorile komšije, u jeku skandala renovira stan

Maja Marinković se pomirila sa Asminom? Progovorile komšije, u jeku skandala renovira stan

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Bliska prijateljica Jovane Jeremić došla kod Dragana Stankovića na proslavu, pa otkrila da li će se voditeljika naljutiti…

Bliska prijateljica Jovane Jeremić došla kod Dragana Stankovića na proslavu, pa otkrila da li će se voditeljika naljutiti: "Šta je, tu je" (video)

Blic pre 21 minuta
Asmin vozi razlupan auto posle haosa sa majom: Milena Kačavenda podelila snimak Durdžića iz Beograda: "Odoh na more, a vama…

Asmin vozi razlupan auto posle haosa sa majom: Milena Kačavenda podelila snimak Durdžića iz Beograda: "Odoh na more, a vama srećno bilo"

Blic pre 36 minuta
Kristina je mesecima bila na bolničkom lečenju: Glumica napokon došla kući

Kristina je mesecima bila na bolničkom lečenju: Glumica napokon došla kući

Kurir pre 36 minuta
Marko Gačić pokazao kako je elegantan sa trudnom izabranicom! Pevač ne krij sreću i poslao jaku poruku, ovo niko nije očekiva…

Marko Gačić pokazao kako je elegantan sa trudnom izabranicom! Pevač ne krij sreću i poslao jaku poruku, ovo niko nije očekiva

Kurir pre 46 minuta
Naša pevačica otkrila zbog čega ne želi da dobije dete vantelesnom: "Bog zna najbolje šta je dobro za nas"

Naša pevačica otkrila zbog čega ne želi da dobije dete vantelesnom: "Bog zna najbolje šta je dobro za nas"

Mondo pre 16 minuta