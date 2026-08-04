"Mogu samo da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje": Prvo oglašavanje Asmina Durdžića nakon incidenta sa Majom

Asmin Durdžić se prvi put oglasio nakon skandala sa Majom Marinković.

Fotografije razbijenog automobila i uništenog telefona potresle su javnost, ali i njegove roditelje, pa se zbog nastale drame nije ni pojavio u emisiji "Narod pita". Durdžić je sada za medije odlučio da ispriča svoju stranu priče. Pogledajte kako je Asmin izgledao kada je izasao iz Elite: "Reći ću vam celu istinu. Juče sam se probudio, sve je normalno bilo sa mnom i Majom. Vozio sam je u grad da šije haljine, a ja nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke.