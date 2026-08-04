Mustafa rasplakao Staniju u emisiji pa otkrio detalje Asminove drame s Majom: "Možda je u bolnici, ne javlja se"

Tokom emisije "Narod pita" došlo je do neočekivanog obrta kada se uživo uključio Asminov otac Mustafa Durdžić, koji je govorio o sukobu njegovog sina i Maje Marinković.

Mustafa se javio vidno uznemiren i izneo tvrdnje o incidentu koji se, prema njegovim rečima, dogodio sinoć u Beogradu. Evo kako izgleda Asminov otac: - Nisam baš tako dobro, ali preživeću i ovu noć. Asmin i Maja su imali sukob, ne znamo šta je bilo s njim, video sam slike da ima krvave ruke, razbijeno auto, šoferšajbnu - ispričao je Mustafa zabrinuto. On je dodao da postoji mogućnost da je Asmin Durdžić u bolnici i da se zbog toga ne javlja. - Ko zna šta se tamo