Ruski vojnik počinio masakr na Krimu: Ubio saborca, pa izrešetao civile

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Ruski vojnik počinio masakr na Krimu: Ubio saborca, pa izrešetao civile

Na poluostrvu Krim koje je Rusija "anektirala" tokom rata u Ukrajini je ruski vojnik zapucao na svoje saborce kada je ubio jednog, a drugog ranio, piše " Skaj Njuz".

Nakon toga je isti vojnik ubio i tri civila što čini ukupno pet žrtava masakra - četiri osobe su ubijene, a jedna je ranjena. Ovo je potvrdio gubernator Mihail Razvožajev kog je na čelo postavila Moskva. Napadač je odmah uhapšen nakon toga. Ukrajinski mediji javljaju da je, navodno, ruski vojnik nastavio svoj smrtonosni pohod u selu Hmelnicke i da je broj ranjenih veći. Informacije u vezi ranjavanja u selu Hmelnicke nisu zvanično potvrđene zasad. Ruski vojnik je
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