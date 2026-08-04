Iz BIH poruka da je "Vučić naučio da je Drina ipak granica", iz Srbije odgovor: "Nije i nikada neće biti granica srpskog naroda"
N1 Info pre 3 sata | N1 Beograd
Izjava ministra odbrane BiH da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u trodnevnoj poseti toj zemlji, "naučio da je Drina ipak granica" izaziva danas brojne reakcije srpskih vlasti i prerasta u novu regionalnu tačku sporenja.
Naime, ministar odbrane BiH Zukan Helez za srpske vlasti spornu izjavu je dao pošto su Specijalne jedinice Srednjobosanskog kantona u ponedeljak intervenisale na području Bugojna, otkrivši osobe koje su tvrdile da su pripadnici MUP Republike Srpske, a nisu bile među najavljenim članovima obezbeđenja srpskog predsednika tokom njegove posete RS i delovima Federacije BiH. Helezu je prvo odgovorio Vučić, koji je rekao da su navodi o prisustvu "Vučićevih snaga" u Bosni