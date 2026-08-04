Vučić: Crna Gora šalje predstavnika na obeležavanje "Oluje", a nikog na komemoraciju srpskim žrtvama

N1 Info pre 1 sat  |  Vijesti
Vučić: Crna Gora šalje predstavnika na obeležavanje "Oluje", a nikog na komemoraciju srpskim žrtvama
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je odluku Vlade Crne Gore da pošalje svog predstavnika na obeležavanje operacije "Oluja" u Kninu, navodeći da istovremeno nije poslala predstavnika na komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić Gradu. "Zvanična Crna Gora učestvuje u proslavi 'Oluje', a nikoga nije poslala na komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić Gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, već tek početak takvih odluka", rekao je predsednik
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