Vučić: Crna Gora šalje predstavnika na obeležavanje "Oluje", a nikog na komemoraciju srpskim žrtvama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je odluku Vlade Crne Gore da pošalje svog predstavnika na obeležavanje operacije "Oluja" u Kninu, navodeći da istovremeno nije poslala predstavnika na komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić Gradu. "Zvanična Crna Gora učestvuje u proslavi 'Oluje', a nikoga nije poslala na komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić Gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, već tek početak takvih odluka", rekao je predsednik