Noćni napadi dronovima i raketama širom Rusije i Ukrajine sa žrtvama

Naslovi.ai pre 1 sat

U masovnim noćnim napadima dronovima na Moskovsku oblast poginulo pet osoba, dok je u ruskom bombardovanju grada Sumi stradalo više civila.

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je 320 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više regiona, dok je u napadima na Moskovsku oblast stradalo pet osoba, a više njih je povređeno. Pogođeno je i skladište blizu Sankt Peterburga, što je primoralo Finsku da privremeno ograniči vazdušni saobraćaj. Beta Insajder Večernje novosti Telegraf NIN

Sa druge strane, u ruskom napadu vođenim avio-bombama na grad Sumi u Ukrajini stradalo je više civila, uključujući i decu, a pogođena je civilna infrastruktura. Nova