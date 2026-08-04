Srbija pod udarom ekstremnog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 14 minuta

RHMZ izdao upozorenje na crveni meteoalarm širom zemlje, vrhunac vrućina očekuje se u narednim danima.

Srbiju i Balkan zahvatio je snažan toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni, što ugrožava poljoprivredu i opterećuje elektroenergetski sistem. U Beogradu, Novom Sadu i na Paliću temperatura je dostigla 36 stepeni. BBC News Nedeljnik RTV Blic Danas Južne vesti Radio 021 Insajder Newsmax Balkans N1 Info

Auto-moto savez Srbije apeluje na vozače da izbegavaju parkiranje na suvoj travi i ne ostavljaju opasne predmete u vozilima zbog rizika od požara. Beta N1 Info Danas Auto magazin