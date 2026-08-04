Srbija pod udarom ekstremnog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 14 minuta
Srbija pod udarom ekstremnog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni

RHMZ izdao upozorenje na crveni meteoalarm širom zemlje, vrhunac vrućina očekuje se u narednim danima.

Srbiju i Balkan zahvatio je snažan toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni, što ugrožava poljoprivredu i opterećuje elektroenergetski sistem. U Beogradu, Novom Sadu i na Paliću temperatura je dostigla 36 stepeni. BBC News Nedeljnik RTV Blic Danas Južne vesti Radio 021 Insajder Newsmax Balkans N1 Info

Auto-moto savez Srbije apeluje na vozače da izbegavaju parkiranje na suvoj travi i ne ostavljaju opasne predmete u vozilima zbog rizika od požara. Beta N1 Info Danas Auto magazin

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