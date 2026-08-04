Veliki požar na Bežanijskoj kosi

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U Surčinskoj ulici izbio požar koji je zahvatio barake, vatrogasne ekipe na terenu

Veliki požar izbio je nešto posle 13 časova u Surčinskoj ulici na Bežanijskoj kosi, u blizini okretnice autobusa i kružnog toka. Vatra je zahvatila nekoliko baraka u naselju, a gust crni dim nadvio se nad ovim delom Beograda i bio vidljiv iz brojnih gradskih naselja. Euronews Danas N1 Info Nova IndeksOnline

Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe sa više vozila i desetine vatrogasaca. Iz MUP-a je potvrđeno da je požar lokalizovan, da nema teže povređenih osim jednog meštanina koji se nagutao dima, dok vatrogasci nastavljaju sa dogašivanjem. Mondo Newsmax Balkans Blic NIN B92 Blic