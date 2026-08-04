Zahtevi za ostavku ministra prosvete nakon izjava o Jovinoj gimnaziji

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Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković predložio da se novosadska gimnazija vrati SPC, što je izazvalo oštre reakcije roditelja.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da bi rešenje za novosadsku gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj moglo biti njeno vraćanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi radi uspostavljanja obrazovne i duhovne dimenzije. Beta Danas Vreme Moj Novi Sad Blic

Roditelji učenika ocenili su ovu izjavu skandaloznom i zatražili hitnu ostavku ministra, ističući da to vodi ka gašenju škole i podsetivši na neraspisani konkurs za direktora. N1 Info Danas Radio 021 Nova Nedeljnik Insajder Telegraf Dnevnik Radio sto plus