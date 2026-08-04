Nezavisni sindikat prosvetnih radnika: Predlog Zakona o obrazovanju katastrofalno loš

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) ocenio je danas da je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje je Ministarstvo prosvete objavilo je katastrofalno loš i pozvao nastavnike u osnovnim i srednjim školama iz Beograda, profesore univerziteta, studente i druge članove akademske zajednice i roditelje učenika da se glasno usprotive. „Cilj izmena je da iz prosvete trajno odstrani kritičare aktuelne