Nezavisni sindikat prosvetnih radnika: Predlog Zakona o obrazovanju katastrofalno loš

Nedeljnik pre 1 sat
Nezavisni sindikat prosvetnih radnika: Predlog Zakona o obrazovanju katastrofalno loš
Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) ocenio je danas da je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje je Ministarstvo prosvete objavilo je katastrofalno loš i pozvao nastavnike u osnovnim i srednjim školama iz Beograda, profesore univerziteta, studente i druge članove akademske zajednice i roditelje učenika da se glasno usprotive. „Cilj izmena je da iz prosvete trajno odstrani kritičare aktuelne
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