Udruženja za zaštitu životinja traže povlačenje Nactra zakona o dobrobiti životinja

Udruženja za zaštitu životinja iz Srbije su danas zatražila povlačenje Nactra zakona o dobrobiti životinja jer smatraju da pojedina predložena rešenja nisu usklađena sa propisima EU.

Kažu i da pojedine odredbe praktično legalizuju postojeću lošu praksu koja doprinosi nastanku velikog broja napuštenih životinja, da ostavljaju prostor za zloupotrebe prilikom lišavanja životinja života, kao i da ne obezbeđuju adekvatnu zaštitu životinja koje se koriste u ogledima. primedbe na koncept i sadržinu nacrta zakona Kako je navedeno zajedničkom saopštenju 25 udruženja, na okruglom stolu o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja predstavnici udruženja su