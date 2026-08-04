Udruženja za zaštitu životinja traže povlačenje Nactra zakona o dobrobiti životinja

Nedeljnik pre 2 sata
Udruženja za zaštitu životinja traže povlačenje Nactra zakona o dobrobiti životinja

Udruženja za zaštitu životinja iz Srbije su danas zatražila povlačenje Nactra zakona o dobrobiti životinja jer smatraju da pojedina predložena rešenja nisu usklađena sa propisima EU.

Kažu i da pojedine odredbe praktično legalizuju postojeću lošu praksu koja doprinosi nastanku velikog broja napuštenih životinja, da ostavljaju prostor za zloupotrebe prilikom lišavanja životinja života, kao i da ne obezbeđuju adekvatnu zaštitu životinja koje se koriste u ogledima. primedbe na koncept i sadržinu nacrta zakona Kako je navedeno zajedničkom saopštenju 25 udruženja, na okruglom stolu o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja predstavnici udruženja su
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Preko 20 organizacija protiv usvajanja Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Preko 20 organizacija protiv usvajanja Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Mašina pre 49 minuta
Udruženja za zaštitu životinja traže povlačenje nacrta zakona

Udruženja za zaštitu životinja traže povlačenje nacrta zakona

Insajder pre 34 minuta
Udruženja za zaštitu životinja traže povlačenje Nactra zakona o dobrobiti životinja

Udruženja za zaštitu životinja traže povlačenje Nactra zakona o dobrobiti životinja

Serbian News Media pre 2 sata
Udruženja za zaštitu životinja traže povlačenje Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Udruženja za zaštitu životinja traže povlačenje Nacrta zakona o dobrobiti životinja

In medija pre 2 sata
Više od 20 udruženja za zaštitu životinja pozvalo Ministarstvo da povuče Nacrt zakona o dobrobiti životinja iz procedure

Više od 20 udruženja za zaštitu životinja pozvalo Ministarstvo da povuče Nacrt zakona o dobrobiti životinja iz procedure

Danas pre 3 sata
Više od 20 udruženja traži povlačenje Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Više od 20 udruženja traži povlačenje Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Radio 021 pre 2 sata
Više od 20 udruženja za zaštitu životinja pozvalo Ministarstvo da povuče Nacrt zakona o dobrobiti životinja iz procedure

Više od 20 udruženja za zaštitu životinja pozvalo Ministarstvo da povuče Nacrt zakona o dobrobiti životinja iz procedure

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EU

Društvo, najnovije vesti »

Srbija pod udarom ekstremnog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni

Srbija pod udarom ekstremnog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 0 minuta
Toplotni talas u Srbiji, pogledajte temperature u 15h: Najtopliji gradovi Sombor i Kikinda

Toplotni talas u Srbiji, pogledajte temperature u 15h: Najtopliji gradovi Sombor i Kikinda

N1 Info pre 9 minuta
Redakcija Pančevo Si Ti pozvala javnost da pomogne u plaćanju sudskih troškova

Redakcija Pančevo Si Ti pozvala javnost da pomogne u plaćanju sudskih troškova

Cenzolovka pre 9 minuta
SRCE: Oluja jedno od najmasovnijih etničkih čišćenja u Evropi u novijoj istoriji

SRCE: Oluja jedno od najmasovnijih etničkih čišćenja u Evropi u novijoj istoriji

Beta pre 0 minuta
‘Snajperski safari’ u Sarajevu: Šta o tome znaju ratni reporteri

‘Snajperski safari’ u Sarajevu: Šta o tome znaju ratni reporteri

Cenzolovka pre 9 minuta