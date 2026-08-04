Toplotni talas nije samo obična vrućina: Kako ekstremne temperature ugrožavaju zdravlje

Kada temperature danima prelaze kritične vrednosti, nastaje toplotni talas – pojava koja otežava prirodno rashlađivanje organizma i povećava rizik od brojnih zdravstvenih tegoba, uključujući toplotni udar, pad krvnog pritiska i dehidraciju.

Tokom letnjih meseci toplotni talasi postaju sve češća pojava i predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, posebno kada traju više dana uzastopno. Posebno su ugrožene osetljive grupe, poput male dece, starijih osoba, trudnica, osoba sa prekomernom telesnom težinom, hroničnih bolesnika, kao i radnika koji obavljaju poslove na otvorenom ili u nedovoljno rashlađenim prostorijama. U uslovima visokih temperatura i povećane vlažnosti vazduha organizam ulaže dodatni napor