Uživo Obeležavanje Dana sećanja na stradale i prognane u "Oluji": Patrijarh Porfirije služi parastos u Mrkonjić Gradu

U Mrkonjić Gradu obeležava se Dan sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja".

Patrijarh srpski Porfirije drži parastos. "Iz godine u godinu sabiramo se na različitim mestima da molitvom pomenemo stradale u strašnom progonu. Naša izgnana braća i sestre nosili su u sebi veru da ih Gospod nije ostavio. Sećamo se svih koji su pre 31 godinu napustili domove u nepreglednim kolonama. Ovde nas je skupila želja da odamo poštu žrtvama", rekao je Porfirije. Među govornicima biće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a kako je najavio, govor će biti