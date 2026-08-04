Uživo Obeležavanje Dana sećanja na stradale i prognane u "Oluji": Patrijarh Porfirije služi parastos u Mrkonjić Gradu

Newsmax Balkans pre 11 minuta  |  Newsmax Balkans
Uživo Obeležavanje Dana sećanja na stradale i prognane u "Oluji": Patrijarh Porfirije služi parastos u Mrkonjić Gradu

U Mrkonjić Gradu obeležava se Dan sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja".

Patrijarh srpski Porfirije drži parastos. "Iz godine u godinu sabiramo se na različitim mestima da molitvom pomenemo stradale u strašnom progonu. Naša izgnana braća i sestre nosili su u sebi veru da ih Gospod nije ostavio. Sećamo se svih koji su pre 31 godinu napustili domove u nepreglednim kolonama. Ovde nas je skupila želja da odamo poštu žrtvama", rekao je Porfirije. Među govornicima biće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a kako je najavio, govor će biti
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