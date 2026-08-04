Dan sećanja na stradale i prognane u "Oluji": Srbija i Republika Srpska zajedno odaju poštu žrtvama u Mrkonjić Gradu

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Dan sećanja na stradale i prognane u "Oluji": Srbija i Republika Srpska zajedno odaju poštu žrtvama u Mrkonjić Gradu

U Mrkonjić Gradu danas će biti održana centralna ceremonija obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja", u kojoj je proterano 220.000 Srba, a oko 2.000 ubijeno.

Srbija i Republiska Srpska (RS) i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona u "Oluji". Hrvatska vojno-policijska operacija " Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije. Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji. Prema podacima
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