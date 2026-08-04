Tragedija u Užicu: Na Gradskoj plaži pronađena tela dvojice muškaraca, sumnja se da su se utopili

Na Gradskoj plaži u Užicu, blizu splava koji je potonuo pre nekoliko nedelja, danas su u vodi pronađena tela dvojice muškaraca.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, sumnja se da su se muškarci utopili, ali će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon uviđaja i obdukcije. Na mestu događaja nalaze se pripadnici policije i nadležnih službi, koji vrše uviđaj i prikupljaju sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Identitet nastradalih za sada nije zvanično saopšten, prenosi Blic. Podsećamo, na ovom mestu je pre nekoliko nedelja potonuo splav. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon