Mnogi ne znaju zašto se danas slavi Blaga Marija: Priča o svetiteljki koja je prva videla vaskrslog Hrista

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 4. avgusta, obeležavaju praznik Svete Marije Magdalene, u narodu poznatije kao Blaga Marija. Reč je o jednoj od najpoštovanijih svetiteljki u hrišćanstvu, koja se smatra ravnoapostolnom i prvom svedokinjom Hristovog vaskrsenja.

Iako Blaga Marija nije praznik obeležen crvenim slovom u crkvenom kalendaru, u srpskom narodu uživa veliko poštovanje. Posebno je poštuju žene, koje joj se mole za zdravlje porodice, mir u domu, potomstvo i duhovnu snagu. Prema Jevanđeljima, Marija Magdalena bila je jedna od najvernijih Hristovih sledbenica. Pratila je Isusa tokom njegovog propovedanja, bila prisutna na Golgoti za vreme raspeća i među prvima došla na njegov grob posle sahrane. Upravo njoj se, prema