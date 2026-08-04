NADA: Politika koja je dovela do progona Srba iz Krajine ne sme se zaboraviti niti relativizovati

Srpska koalicija NADA, koju čine Novi DSS i Monarhisti, saopštila je danas, povodom godišnjice akcije "Oluja", da se politika koja je dovela do progona Srba iz Republike Srpske Krajine ne sme zaboraviti niti relativizovati, uz ocenu da se iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije nastavlja.

Predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović izjavio je da je obaveza države da čuva istinu o stradanju srpskog naroda i izvuče pouke iz tih događaja. "'Oluja' je trajna opomena da država nikada ne sme da odustane od zaštite svog naroda i svojih nacionalnih interesa. Narod koji zaboravlja svoje žrtve rizikuje da mu se istorija ponovi. Mi koji pripadamo autentičnoj desnici, niti zaboravljamo, niti se odričemo onoga što je naše", naveo je Jovanović. Kopredsednik Monarhista