Pešak teško povređen u udesu u Jajincima: Hitno prevezen u Urgentni centar s velikim povredama

Nova pre 15 minuta
Pešak teško povređen u udesu u Jajincima: Hitno prevezen u Urgentni centar s velikim povredama

Jedna osoba teško je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Jajincima, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

Nezgoda se dogodila u Bulevaru JNA kada je oboren 40-godišnji pešak koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar. Dežurne ekipe intervenisale su sinoć ukupno 140 puta, od čega 18 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
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