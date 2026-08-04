Tadić zamalo šokirao Olimpijakos, Dinamo nezadrživo grabi ka Ligi šampiona

Dinamo iz Zagreba jednom nogom je već u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je na stadionu "Maksimir" deklasirao Žalgiris iz Kaunasa sa ubedljivih 5:0 u prvom meču trećeg kola.

Hrvatski šampion poveo je u 31. minutu golom Mihe Zajca, da bi samo dva minuta kasnije prednost udvostručio Skot Mekena. U nastavku je Dinamo nastavio da melje rivala – Mateo Lisica pogodio je u 51, Luka Stojković u 76, a konačnih 5:0 postavio je Lukas Kačavenda u četvrtom minutu nadoknade. Pobednik ovog dvomeča u plej-ofu će igrati protiv norveškog Vikinga. Jedan od najzanimljivijih rezultata večeri viđen je u Pireju, gde su Olimpijakos i holandski NEC, čije boje