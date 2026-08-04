Tadić zamalo šokirao Olimpijakos, Dinamo nezadrživo grabi ka Ligi šampiona

Nova pre 49 minuta
Tadić zamalo šokirao Olimpijakos, Dinamo nezadrživo grabi ka Ligi šampiona

Dinamo iz Zagreba jednom nogom je već u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je na stadionu "Maksimir" deklasirao Žalgiris iz Kaunasa sa ubedljivih 5:0 u prvom meču trećeg kola.

Hrvatski šampion poveo je u 31. minutu golom Mihe Zajca, da bi samo dva minuta kasnije prednost udvostručio Skot Mekena. U nastavku je Dinamo nastavio da melje rivala – Mateo Lisica pogodio je u 51, Luka Stojković u 76, a konačnih 5:0 postavio je Lukas Kačavenda u četvrtom minutu nadoknade. Pobednik ovog dvomeča u plej-ofu će igrati protiv norveškog Vikinga. Jedan od najzanimljivijih rezultata večeri viđen je u Pireju, gde su Olimpijakos i holandski NEC, čije boje
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