U 70 godina se Zvezdi ovo retko kad dešavalo: Sada protiv Hapoela može da poravna račune

Crvena zvezda u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona ima priliku za popravak skora protiv izraelskih klubova.

Pred prvi okršaj sa Hapoelom iz Ber Ševe, koji se igra u utorak od 19.30 u neutralnom Sombathelju, sećanja sama idu na jedini dosadašnji dvomeč sa timom iz ove zemlje, bolan poraz od Makabija iz Haife pre četiri godine. I tada je na klupi šampiona Srbije sedeo Dejan Stanković, koji pred gostovanje u Mađarskoj odbija da povlači paralelne linije sa tom 2022. godinom. "Dosta se promenilo i u Izraelu i kod nas. Zvezda je napredovala mnogo od tada. Protivnik je lepršav