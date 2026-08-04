U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura i do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od 11 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 u Beogradu, a najviša od 35 do 40 stepeni. I u Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od 20 stepeni do 23, a najviša oko 38 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 4. avgust: Nepovolјne biometeorološke prilike mogu naročito uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Smanjena