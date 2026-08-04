Pravoslavci danas obeležavaju Blagu Mariju

OK radio pre 32 minuta  |  OK Radio
Pravoslavci danas obeležavaju Blagu Mariju

Srpska pravoslavna crkva 4. avgusta obeležava praznik Svete Marije Magdaline, u narodu poznate kao Blaga Marija.

Ovaj dan mnogi vernici dočekuju sa posebnom pažnjom, u molitvi i miru, sećajući se žene koja je, prema hrišćanskom predanju, bila jedna od najvernijih sledbenica Isusa Hrista. Sveta Marija Magdalena jedna je od najznačajnijih ličnosti ranog hrišćanstva. Prema Jevanđeljima, bila je među ženama koje su pratile Hrista, prisustvovala njegovom raspeću i bila među prvim svedocima njegovog vaskrsenja. Zbog toga se u crkvenoj tradiciji naziva i „apostolom apostola“.
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