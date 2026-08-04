Košarkaš Zvezde Ognjen Radošić na pozajmici u Studentskom centru

Do kraja sezone mladi košarkaš na pozajmici u ekipi iz Podgorice

Mladi košarkaš Crvene zvezde Ognjen Radošić igraće do kraja sezone na pozajmici u ekipi Studentskog centra iz Podgorice, saopštio je večeras beogradski klub. „Ognjen će u Podgorici, gde će imati puno prostora za igru provesti sezonu 2026-2027, kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde. Našem igraču želimo puno zdravlja, pobeda i koševa, i povratak u crveno-beli dres. Radošić sa našim klubom ima potpisan višegodišnji ugovor”, navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.