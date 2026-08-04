Najmanje tri žrtve ruskog napada na Sumsku oblast, među njima i deca

Politika pre 2 sata
Najmanje tri žrtve ruskog napada na Sumsku oblast, među njima i deca

U napadu uništene i oštećene stambene zgrade

Najmanje tri osobe, uključujući dvoje dece, poginule su noćas u ruskom napadu navođenim bombama na Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine, saopštio je načelnik Sumske regionalne vojne uprave Oleg Grigorov. On je rekao da su poginule devojčice stare pet, odnosno 10 godina, preneo je Ukrinform. Grigorov je istakao da su u ruskom napadu uništene i oštećene stambene zgrade, prenosi Tanjug.
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