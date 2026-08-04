U napadu na popularno rusko letovalište poginulo četvoro dece, ukupno 58 povređenih

Najmanje 10 ljudi povređeno u ukrajinskom napadu na Čehov u Moskovskoj oblasti

Još jedno dete poginulo je u napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na banjsko - turistički centar Gelendžik u Krasnodarskom kraju, čime je broj poginule dece porastao na četiri, dok je još troje dece hospitalizovano, saopštila je danas ruska poverenica za prava deteta Marija Ljvova-Belova „Ponovo agresija Ukrajine. U ovom trenutku raspolažemo podacima o četvoro poginule dece", rekla je Ljvova-Belova novinarima, prenose RIA Novosti. Ona je navela da se troje dece