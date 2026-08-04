Dolazi nam sreda: U Novom Sadu još jedan "pakleni dan", ali ima i događaja

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Dolazi nam sreda: U Novom Sadu još jedan "pakleni dan", ali ima i događaja

Tropske vrućine se nastavljaju, a mi vam donosimo pregled dana sa svim informacijama za sredu koja nam dolazi. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Sutra nas čeka još jedan veoma topao dan ali kako javljaju iz RHMZ-a uskoro treba da dođe do blagog osveženja. Kako ne bismo skrenuli sa teme, današnji pregled dana počinjemo sa vremenskom prognozom. Vreme Sreda, 5. avgust će biti vedra, sunčana i veoma topla. Nastavlja se toplotni talas, zbog čega treba da preduzmete sve mere kako biste se zaštitili od toplote. Ne treba izlaziti napolje tokom najtoplijeg dela dana bez preke potrebe, takođe nosite adekvatnu zaštitu
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Toplotni talas ne popušta: Gde je najtoplije, a gde su najniže temperature u Srbiji?

Toplotni talas ne popušta: Gde je najtoplije, a gde su najniže temperature u Srbiji?

Insajder pre 42 minuta
"Ovo je najtopliji deo leta u Srbiji": Meteorolog Todorović otkrio kada prestaju vrućine

"Ovo je najtopliji deo leta u Srbiji": Meteorolog Todorović otkrio kada prestaju vrućine

Mondo pre 57 minuta
VREME: Toplotni talas ne popušta

VREME: Toplotni talas ne popušta

Ozon press pre 2 sata
"Mega vrućinama se ne nazire kraj": Meteorolog Ristić otkrio kada se završava toplotni talas

"Mega vrućinama se ne nazire kraj": Meteorolog Ristić otkrio kada se završava toplotni talas

Mondo pre 2 sata
U ovom gradu Srbije RHMZ je upravo izmerio 39 stepeni! Gori asfalt, vrućina je nepodnošljiva, a evo gde je jedini spas od…

U ovom gradu Srbije RHMZ je upravo izmerio 39 stepeni! Gori asfalt, vrućina je nepodnošljiva, a evo gde je jedini spas od toplotnog talasa

Blic pre 4 sati
Vremenska prognoza 5. avgust 2026.

Vremenska prognoza 5. avgust 2026.

RTS pre 4 sati
Kikinda najtopliji grad u 16 časova

Kikinda najtopliji grad u 16 časova

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglNovi SadRHMZ

Regioni, najnovije vesti »

Laku noć iz Kragujevca! (VIDEO)

Laku noć iz Kragujevca! (VIDEO)

Glas Šumadije pre 8 minuta
10 minuta: ESTAM – pozornica boja, ritma i tradicije

10 minuta: ESTAM – pozornica boja, ritma i tradicije

RTK pre 13 minuta
Donja Ljuboviđa u Azbukovici: Radost slave hrama

Donja Ljuboviđa u Azbukovici: Radost slave hrama

Večernje novosti pre 3 minuta
Hram Svetoj Mariji Magdaleni: Velika crkveno-narodna svetkovina u selu Donje Leskovice

Hram Svetoj Mariji Magdaleni: Velika crkveno-narodna svetkovina u selu Donje Leskovice

Večernje novosti pre 3 minuta
Toplotni talas ne popušta: Gde je najtoplije, a gde su najniže temperature u Srbiji?

Toplotni talas ne popušta: Gde je najtoplije, a gde su najniže temperature u Srbiji?

Insajder pre 42 minuta