Dolazi nam sreda: U Novom Sadu još jedan "pakleni dan", ali ima i događaja

Tropske vrućine se nastavljaju, a mi vam donosimo pregled dana sa svim informacijama za sredu koja nam dolazi. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Sutra nas čeka još jedan veoma topao dan ali kako javljaju iz RHMZ-a uskoro treba da dođe do blagog osveženja. Kako ne bismo skrenuli sa teme, današnji pregled dana počinjemo sa vremenskom prognozom. Vreme Sreda, 5. avgust će biti vedra, sunčana i veoma topla. Nastavlja se toplotni talas, zbog čega treba da preduzmete sve mere kako biste se zaštitili od toplote. Ne treba izlaziti napolje tokom najtoplijeg dela dana bez preke potrebe, takođe nosite adekvatnu zaštitu