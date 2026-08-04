Obeležava se godišnjica stradanja Srba u hrvatskoj akciji "Oluja": Vučić u RS, parastos u Beogradu

Danas se navršava 31 godina od početka hrvatske vojno-policijske operacije "Oluja" napadom na Republiku Srpsku Krajinu od 4. do 7. avgusta 1995, kada je u etničkom čišćenju proterano više od 200.000 Srba. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u sklopu posete Republici Srpskoj gde je 4. avgust Dan žalosti, i mesta sa srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine, prisutvovaće obeležavanju godišnjice u Mrkonjić Gradu. Povodom Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja", kako se obeležava u Srbiji, parastos za stradale Srbe biće služen u Crkvi Svetog Marka u Beogradu. Za zločine nad civilima u "Oluji" pred Haškim tribunalom se sudilo trojici