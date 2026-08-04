Više od 20 udruženja traži povlačenje Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Radio 021 pre 5 sati  |  Beta
Više od 20 udruženja traži povlačenje Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Udruženja za zaštitu životinja iz Srbije su zatražila povlačenje Nactra zakona o dobrobiti životinja jer smatraju da pojedina predložena rešenja nisu usklađena sa propisima EU. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kažu i da pojedine odredbe praktično legalizuju postojeću lošu praksu koja doprinosi nastanku velikog broja napuštenih životinja, da ostavljaju prostor za zloupotrebe prilikom lišavanja životinja života, kao i da ne obezbeđuju adekvatnu zaštitu životinja koje se koriste u ogledima. Kako je navedeno zajedničkom saopštenju 25 udruženja, na okruglom stolu o Nacrtu zakona o dobrobiti životinja predstavnici udruženja su ukazali ne samo na potrebu dodatnog preciziranja
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