Uhapšene tri osobe zbog sumnje da su usmrtile muškarca na Paliluli

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i policijskih uprava u Beogradu, Kikindi i Subotici uhapsili su M.

Đ. (1986), M. S. (1995) i M. K. (1994) zbog sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo teško ubistvo, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se sumnja, M. Đ. i M. S. su 2. avgusta u večernjim satima došli u stan na Paliluli, gde su sedamdesettrogodišnjem muškarcu vezali ruke i noge i stavili mu tkaninu u usta. Osumnjičeni su potom iz sefa uzeli, za sada, neutvrđeni iznos novca, dok je M. K. osmatrala ulaz u zgradu i trebalo da ih upozori