Rat u Ukrajini – 1623. dan. Šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov, izjavio je da je rat za Rusiju odavno ušao u strateški ćorsokak, a da se specijalne mere za prisiljavanje Rusije na mir nastavljaju. Broj poginulih u napadu ukrajinskih snaga na Gelendžik porastao je na sedam, dok je oko 47 osoba povređeno.

Ukrajinske vlasti saopštile su da su tri osobe poginule u ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti. Sa druge strane, vlasti Rusije navele su da je u ukrajinskim napadima na Krasnodarski kraj broj poginulih porastao na sedam, dok je 47 osova povređeno. Stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker izjavio je da sporazum o zajedničkoj proizvodnji raketa za sisteme "patriot" sa Ukrajinom neće biti potpisan pre zime, ali da se nastavlja saradnja