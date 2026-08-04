Đedović Handanović: Đerdap radi sa četvrtinom kapaciteta - neophodna posvećnost svih u energetskom sektoru

Ministarka rudarstva i energetike Đedović Handanović pozvala na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa direktorima "Elektroprivrede Srbije" zaduženim za proizvodnju uglja i energije u Kolubari, Kostolcu i termoelektrani Nikola Tesla, kao i u Drinsko-Limskim hidroelektranama i Đerdapu. Đedović Handanović je istakla da je neophodna posvećnost svih u energetskom sektoru kao bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog koje je došlo zbog niskog vodostaja Dunava i pada