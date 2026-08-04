Godišnjica "Oluje" – Srbija i Republika Srpska odaju poštu žrtvama, centralni komemorativni skup u Mrkonjić Gradu

Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u "Oluji", operaciji hrvatske vojske i policije tokom koje je oko 2.000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Pre 31 godinu, za samo 48 sati područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjić Gradu. U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti.

Vučić posetio Donji Malovan: Sve srpsko je spaljeno i srušeno, teško je ovde biti Srbin Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je selo Donji Malovan u opštini Kupres, koje je, kako je rekao, najviše stradalo tokom ratova i gde je i danas teško biti Srbin. Vučić je rekao da su sve srpske kuće u Donjem Malovanu u ratovima spaljene i srušene. ''Kada vidite sve nove kuće, nema ni jedne srpske, sve su hrvatske, sve je srušeno okolo. Onda su zapalili crkvu i pobili