Godišnjica "Oluje" – Srbija i Republika Srpska odaju poštu žrtvama, centralni komemorativni skup u Mrkonjić Gradu

RTS pre 34 minuta
Godišnjica "Oluje" – Srbija i Republika Srpska odaju poštu žrtvama, centralni komemorativni skup u Mrkonjić Gradu

Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u "Oluji", operaciji hrvatske vojske i policije tokom koje je oko 2.000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Pre 31 godinu, za samo 48 sati područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjić Gradu. U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti.

Vučić posetio Donji Malovan: Sve srpsko je spaljeno i srušeno, teško je ovde biti Srbin Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je selo Donji Malovan u opštini Kupres, koje je, kako je rekao, najviše stradalo tokom ratova i gde je i danas teško biti Srbin. Vučić je rekao da su sve srpske kuće u Donjem Malovanu u ratovima spaljene i srušene. ''Kada vidite sve nove kuće, nema ni jedne srpske, sve su hrvatske, sve je srušeno okolo. Onda su zapalili crkvu i pobili
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vučić u Srpskoj posetio Hram rođenja presvete Bogorodice u Bugojnu i Donji Malovan kod Kupresa

Vučić u Srpskoj posetio Hram rođenja presvete Bogorodice u Bugojnu i Donji Malovan kod Kupresa

RTV pre 10 minuta
Vučić posetio Donji Malovan: Sve srpsko je spaljeno i srušeno, teško je ovde biti Srbin

Vučić posetio Donji Malovan: Sve srpsko je spaljeno i srušeno, teško je ovde biti Srbin

Euronews pre 35 minuta
"Nikoga nisu poslali u Mrkonjić Grad" Vučić o obeležavanju "Oluje": "Zvanična Crna Gora sa Hrvatskom učestvuje u radosti, u…

"Nikoga nisu poslali u Mrkonjić Grad" Vučić o obeležavanju "Oluje": "Zvanična Crna Gora sa Hrvatskom učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima" (video)

Blic pre 1 sat
Vučić posetio Hram rođenja Presvete Bogorodice u Bugojnu

Vučić posetio Hram rođenja Presvete Bogorodice u Bugojnu

Euronews pre 1 sat
Vučić pozvao građane da čuju šta će reći na obeležavanju godišnjice stradanja Srba u Oluji

Vučić pozvao građane da čuju šta će reći na obeležavanju godišnjice stradanja Srba u Oluji

Danas pre 2 sata
Dan sećanja na stradale i prognane u "Oluji": Srbija i Republika Srpska zajedno odaju poštu žrtvama u Mrkonjić Gradu

Dan sećanja na stradale i prognane u "Oluji": Srbija i Republika Srpska zajedno odaju poštu žrtvama u Mrkonjić Gradu

NIN pre 2 sata
Vučić: Crna Gora učestvuje u hrvatskoj proslavi "Oluje", a nije poslala nikoga u Mrkonjić Grad

Vučić: Crna Gora učestvuje u hrvatskoj proslavi "Oluje", a nije poslala nikoga u Mrkonjić Grad

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićHrvatskaIvica DačićRepublika SrpskaKninMinistar unutrašnjih poslovaPredsednik SrbijeSrpska KrajinaDrvarĐuro Macut

Balkan, najnovije vesti »

Đilas: Bez pravde i iskrenog suočavanja s prošlošću nema trajnog mira i bolje budućnosti

Đilas: Bez pravde i iskrenog suočavanja s prošlošću nema trajnog mira i bolje budućnosti

Insajder pre 9 minuta
NADA: Politika koja je dovela do progona Srba iz Krajine ne sme se zaboraviti niti relativizovati

NADA: Politika koja je dovela do progona Srba iz Krajine ne sme se zaboraviti niti relativizovati

Insajder pre 24 minuta
Vučić u Srpskoj posetio Hram rođenja presvete Bogorodice u Bugojnu i Donji Malovan kod Kupresa

Vučić u Srpskoj posetio Hram rođenja presvete Bogorodice u Bugojnu i Donji Malovan kod Kupresa

RTV pre 10 minuta
Macut: Srbija će nastaviti da čuva uspomenu na žrtve Oluje

Macut: Srbija će nastaviti da čuva uspomenu na žrtve Oluje

Beta pre 15 minuta
Đilas (SSP): Oluja je bila planirano i organizovano sistematsko etničko čišćenje

Đilas (SSP): Oluja je bila planirano i organizovano sistematsko etničko čišćenje

Beta pre 5 minuta