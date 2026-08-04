Hitan sastanak ministara EU o migrantskoj krizi – podrška Španiji, Maroko tvrdi da je ulazak u Seutu bio organizovan

RTS pre 2 sata
Hitan sastanak ministara EU o migrantskoj krizi – podrška Španiji, Maroko tvrdi da je ulazak u Seutu bio organizovan

Ministri unutrašnjih poslova EU održali su hitnu video-konferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljada migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata, koje su ostale u španskoj severnoafričkoj enklavi - postavili su šatore na plaži.

Ursula fon der Lajen je predložila da Unija dodatno ojača svoje granice i poveća podršku, kako bi se sprečilo ponavljanje haotičnog priliva marokanskih migranata u Seutu. "Sedamdeset dve hiljade ljudi je ilegalno ušlo u Španiju, a 70.000 se već vratilo. Trenutno rešavamo ilegalni status onih koji ostaju u Španiji. Oni koji nemaju pravo da ostanu, biće deportovani", rekao je Fernando Grande-Marlaska, ministar unutrašnjih poslova Španije. Osim iz Maroka, u Seuti su i
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