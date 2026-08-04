Napadi na Nikolajev, Kramatorsk i Odesu; Turska pozvala obe strane na bezbednu plovidbu Crnim morem

RTS pre 7 minuta
Napadi na Nikolajev, Kramatorsk i Odesu; Turska pozvala obe strane na bezbednu plovidbu Crnim morem

Rat u Ukrajini – 1623. dan. Ruske snage gađale su Nikolajev, Kramatorsk i Odesu, pri čemu je povređeno više civila i oštećena infrastruktura, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Turska je pozvala Rusiju i Ukrajinu da obezbede bezbednu plovidbu Crnim morem nakon napada na njen brod kod Novorosijska.

Rusija tvrdi da je zauzela naselje u Harkovskoj oblasti Ruske snage preuzele su kontrolu nad naseljem Bakšejevka u Harkovskoj oblasti na severoistoku Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, a prenela državna agencija RIA. Ovu informaciju nije bilo moguće nezavisno potvrditi, navodi Rojters. (Reuters) Opširnije Kraće Uništeno skladište "Vajldberisa" u ruskoj Samarskoj oblasti Skladište ruske internet prodavnice "Vajldberis" u Samarskoj oblasti potpuno je
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