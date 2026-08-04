Vučić za RTS: Ćutali smo 30 godina i nikada nismo govorili o tome šta se dogodilo

Povodom 31. godišnjice "Oluje", u Republici Srpskoj je Dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić Gradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne "svakoj opštini u kojoj živi naš narod". Poručuje, takođe, da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras, u Mrkonjić Gradu, izneti smernice za buduću politiku Srbije.

Navršava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" – koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine i tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2.000 Srba, a više od 220.000 proterano. U Republici Srpskoj je Dan žalosti, dok će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Mrkonjić Gradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za Jutarnji dnevnik Radio-televizije Srbije da je strateško opredeljenje države