Blaga Marija - svetica koju naročito poštuju žene

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama.

Poznata je u narodu kao Blaga Marija. Postala je verna sledbenica Isusa Hrista tokom njegovog zemaljskog života. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima. Kada su razapeli Hrista, pod krstom na Golgoti sa presvetom Bogorodicom stajala je i Marija Magdalena. Nakon Hristovog vaskrsenja, ona postaje propovednica. Tri puta je posetila Hristov grob, a posle Vaskrsenja, Gospod joj se dva puta ukazao. Caru Tiberiju darovala crveno jaje Prema hrišćanskom učenju,