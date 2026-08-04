BLISKOISTOČNI SUKOB: Katarske vlasti izrazile nadu da će Iran i SAD postići sporazum u narednim satima

VAŠINGTON, TEHERAN - Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da "teku brzo, na ovaj ili onaj način". Istakao je da Iran ima poslednju šansu da potpiše dobar dokument. S druge strane, iz Teherana poručuju da ne pregovaraju sa Vašingtonom i da jedino vode pregovore sa Omanom u vezi sa plovidbom u Ormuskom moreuzu.

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da su pregovori između SAD i Irana u toku. Poručio je da Iran ima poslednju šansu da potpiše dobar dokument i da pokušava da pruži Iranu svaku šansu za pregovore "pre nego što ih obezglavi". "Mislim da bismo mogli nešto da dobijemo. Želim da im dam svaku šansu pre nego što im bude 'odsečena glava'. Veoma sam ponosan na činjenicu da ću ljudima dati šansu", rekao je Tramp. Iako je Tramp u više navrata tvrdio da su pregovori SAD