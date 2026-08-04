BLISKOISTOČNI SUKOB: Ormuski moreuz otvoren za sva komercijalna plovila?

RTV pre 20 minuta  |  RTS, Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Ormuski moreuz otvoren za sva komercijalna plovila?

VAŠINGTON, TEHERAN - Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da "teku brzo, na ovaj ili onaj način". Istakao je da Iran ima poslednju šansu da potpiše dobar dokument. S druge strane, iz Teherana poručuju da ne pregovaraju sa Vašingtonom i da jedino vode pregovore sa Omanom u vezi sa plovidbom u Ormuskom moreuzu.

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da su pregovori između SAD i Irana u toku. Poručio je da Iran ima poslednju šansu da potpiše dobar dokument i da pokušava da pruži Iranu svaku šansu za pregovore "pre nego što ih obezglavi". "Mislim da bismo mogli nešto da dobijemo. Želim da im dam svaku šansu pre nego što im bude 'odsečena glava'. Veoma sam ponosan na činjenicu da ću ljudima dati šansu", rekao je Tramp. Iako je Tramp u više navrata tvrdio da su pregovori SAD
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Počela sedma runda pregovora Libana i Izraela u Rimu; Indijski brod pogođen i potopljen u blizini Jemena

Počela sedma runda pregovora Libana i Izraela u Rimu; Indijski brod pogođen i potopljen u blizini Jemena

RTS pre 14 minuta
"Ormuski moreuz je otvoren"

"Ormuski moreuz je otvoren"

B92 pre 9 minuta
Potonuo indijski brod! Pogođen je raketom!

Potonuo indijski brod! Pogođen je raketom!

Kurir pre 1 sat
Haos u vodama Jemena: Projektil pogodio brod

Haos u vodama Jemena: Projektil pogodio brod

B92 pre 1 sat
Pogođen i potopljen indijski brod! Drama kod obale Jemena, otkriveno šta se desilo sa članovima posade!

Pogođen i potopljen indijski brod! Drama kod obale Jemena, otkriveno šta se desilo sa članovima posade!

Telegraf pre 1 sat
Indijski brod pogođen pojektilom i potopljen u blizini Jemena

Indijski brod pogođen pojektilom i potopljen u blizini Jemena

Politika pre 2 sata
Indijski brod pogođen pojektilom i potopljen u blizini teritorijalnih voda Jemena

Indijski brod pogođen pojektilom i potopljen u blizini teritorijalnih voda Jemena

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Poljska osudila provokativne akcije Rusije posle presretanja izviđačkog aviona

Poljska osudila provokativne akcije Rusije posle presretanja izviđačkog aviona

Danas pre 25 minuta
Netanjahu: Nema povlačenja Izraelaca iz Pojasa Gaze dok se Hamas potpuno ne razoruža

Netanjahu: Nema povlačenja Izraelaca iz Pojasa Gaze dok se Hamas potpuno ne razoruža

Danas pre 35 minuta
Zelenski: Ukrajina spremna za sve formate razgovora sa SAD o postizanju mira

Zelenski: Ukrajina spremna za sve formate razgovora sa SAD o postizanju mira

Danas pre 2 sata
Šta je rešenje za tri najveće pretnje po opstanak čovečanstva: Slavoj Žižek u autorskom tekstu za Danas o tome da…

Šta je rešenje za tri najveće pretnje po opstanak čovečanstva: Slavoj Žižek u autorskom tekstu za Danas o tome da „obuzdavanje“ nije dovoljno

Danas pre 2 sata
Ruski list: Vučić već u izbornoj kampanji, duboka politička kriza gotovo neizbežna

Ruski list: Vučić već u izbornoj kampanji, duboka politička kriza gotovo neizbežna

Danas pre 3 sata