Kecmanović u drugom kolu mastersa u Montrealu

MONTREAL - Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Amerikanca Majkla Džanga 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

Meč je ukupno trajao dva sata i 47 minuta. Duel Kecmanovića i Džanga je počeo u nedelju uveče, ali je zbog kiše prekinut pri rezultatu 1:1 u setovima. Srpski teniser je u nastavku meča uspeo da dobije treći set u taj-brejku i da stigne do plasmana u drugo kolo gde će igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, koji je bio slobodan u prvom kolu. Srpski i francuski teniser su odigrali tri međusobna duela u karijeri, a Rinderkneš vodi 2:1 u pobedama. Masters u