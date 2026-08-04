Kecmanović u drugom kolu Mastersa u Montrealu

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Kecmanović u drugom kolu Mastersa u Montrealu

MONTREAL - Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Amerikanca Majkla Džanga 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

Meč je ukupno trajao dva sata i 47 minuta. Duel Kecmanovića i Džanga je počeo u nedelju uveče, ali je zbog kiše prekinut pri rezultatu 1:1 u setovima. Srpski teniser je u nastavku meča uspeo da dobije treći set u taj-brejku i da stigne do plasmana u drugo kolo gde će igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, koji je bio slobodan u prvom kolu. Srpski i francuski teniser su odigrali tri međusobna duela u karijeri, a Rinderkneš vodi 2:1 u pobedama. Masters u
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