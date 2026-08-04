Sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni; Pred nama dugotrajan period sa veoma visokim temperaturama

NOVI SAD - U Srbiji će u utorak, 4. avgusta, biti sunčano i veoma toplo vreme, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 11 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 stepena u Beogradu, a najviša od 35 do 40 stepeni. U Novom Sadu se očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 20 do 23 stepena, a najviša oko 38. Kako se navodi, sutra bi nepovoljne biometeorološke prilike mogle naročito da utiču na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Smanjena koncentracija i nesanica