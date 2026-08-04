U prvih šest meseci deficit republičkog budžeta od 51,6 milijardi dinara

BEOGRAD - U prvih šest meseci ove godine ostvaren je deficit republičkog budžeta od 51,6 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 96,8 milijardi dinara, s obzirom na to da je planiran deficit od 148,4 milijarde, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

U junu je ostvaren suficit od 48,1 milijradu dinara, kada su naplaćeni prihodi od 276,9 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 233,2 milijarde. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV, 93,4 milijarde dinara i poreza na dobit u iznosu od 74,8 milijardi. Prihod od akciza iznosio je 43,4 milijarde, neporeski prihodi su iznosili 42 milijarde dinara, a priliv od donacija 1,7 milijardi. Rashodi su iznosili 228,8 milijardi dinara, od čga su