U Republici Srpskoj Dan žalosti povodom obeležavanja Dana sećanja na Oluju

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
U Republici Srpskoj Dan žalosti povodom obeležavanja Dana sećanja na Oluju

BANJALUKA - U Republici Srpskoj utorak, 4. avgusta, proglašen je Danom žalosti povodom obeležavanja 31 godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja tokom koje je ubijeno više od 1.904 lica srpske nacionalnosti, a proterano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije.

Srbija i Republiska Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjić Gradu. Dan žalosti obeležava se na način propisan Zakonom o obeležavanju dana žalosti, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske. Vlada Republike Srpske ovu odluku donela je 21. jula na telefonskoj sednici. Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i
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