Vučić: Mir je naš najvažniji interes, ne smemo odustati od vitalnih nacionalnih interesa

ČIPULJIĆ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Donji Malovan kod Kupresa. Prethodno je posetio Hram rođenja presvete Bogorodice u Bugojnu.

Predsednik Vučić od nedelje boravi u poseti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, u okviru koje je obišao manastir Rmanj, Drvar, Sitnicu kod Ribnika, Mrkonjić Grad, Janjske Otoke i Vodice u opštini Šipovo i Novo Selo u opštini Kupres u Republici Srpskoj. Vučić će večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja". - U BiH sam došao samo sa svojim obezbeđenjem, Helez