Završen komemorativni skup u Mrkonjić Gradu povodom sećanja na stradale u Oluji

RTV pre 7 minuta  |  Tanjug, RTV
Završen komemorativni skup u Mrkonjić Gradu povodom sećanja na stradale u Oluji

BANJALUKA - U Mrkonjić Gradu večeras je završen centralni komemorativni skup povodom Dana sećanja na sve stradale u hrvatskoj vojnoj akciji "Oluja", a koji su zajedno obeležili Srbija i Republika Srpska.

Obeležavanje hrvatsko-muslimanskog pogroma nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine održan je na Trgu Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na kome se okupio veliki broj građana, a glavna poruka bila je da se nijedna "Oluja" protiv srpskog naroda više nikada nigde neće ponoviti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi "Oluja" i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod.
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