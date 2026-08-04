Jovanović (CLS): Vodosnabdevanje u Sopotu kritično tokom toplotnog talasa

Serbian News Media pre 41 minuta
Jovanović (CLS): Vodosnabdevanje u Sopotu kritično tokom toplotnog talasa

Direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović izjavio je danas da je vodosnabdevanje u beogradskoj opštini Sopot već godinama problem, a da je tokom letnjih meseci i toplotnog talasa situacija posebno kritična.

Jovanović je naveo da su restrikcije vode prisutne u gotovo svim naseljima u Sopotu, a da je ključni problem višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš– Mladenovac. Prema njegovim rečima, taj vodovod bi rešio snabdevanje vodom u čitavoj opštini, jer bi odmah doveo vodu do Popovića, Đurinaca, Nemenikuća i drugih mesta, dok bi poseban krak trebalo da bude izgrađen za naselja na Kosmaju. „Sramota je da je u beogradskom budžetu za ovaj vodovod u 2026.
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