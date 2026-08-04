Vučić: Interesi velikih sila oduvek se prelamali i lomili na Balkanu

Serbian News Media pre 46 minuta
Vučić: Interesi velikih sila oduvek se prelamali i lomili na Balkanu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su se interesi velikih sila oduvek prelamali i lomili na Balkanu, dodajući da je njima problem samostalna i nezavisna Srbija. „Živimo u nelakim vremenima jer su se interesi velikih sila značajno prelamali na Balkanu i pred Berlinski kongres, posle njega, Austrougarske, Bugarske, svi su deo kolača videli na Balkanu i uvek je predstavljala problem samostalna i nezavisna Srbija, danas nije mnogo drugačije“, rekao je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vučić: Interesi velikih sila oduvek se prelamali i lomili na Balkanu

Vučić: Interesi velikih sila oduvek se prelamali i lomili na Balkanu

Beta pre 47 minuta
Gašić se sastao sa zamenikom ministra odbrane BiH Goganovićem u Mrkonjić Gradu

Gašić se sastao sa zamenikom ministra odbrane BiH Goganovićem u Mrkonjić Gradu

RTV pre 37 minuta
U Kragujevcu služen parastos žrtvama „Oluje“

U Kragujevcu služen parastos žrtvama „Oluje“

RTK pre 41 minuta
Vučić: Vlada Crne Gore nije poslala predstavnike u Mrkonjić Grad, ali jeste u Knin

Vučić: Vlada Crne Gore nije poslala predstavnike u Mrkonjić Grad, ali jeste u Knin

Sputnik pre 36 minuta
Vučić: Interesi velikih sila oduvek se prelamali i lomili na Balkanu

Vučić: Interesi velikih sila oduvek se prelamali i lomili na Balkanu

Radio sto plus pre 22 minuta
Skandalozna izjava iz vrha hrvatske države! Ne prestaju da se diče jednim od najsurovijih etničkih čišćenja Srba u novijoj…

Skandalozna izjava iz vrha hrvatske države! Ne prestaju da se diče jednim od najsurovijih etničkih čišćenja Srba u novijoj istoriji!

Kurir pre 46 minuta
Podgorica brani odluku o prisustvu u Kninu, oštre reakcije iz Beograda i dela crnogorskih partija

Podgorica brani odluku o prisustvu u Kninu, oštre reakcije iz Beograda i dela crnogorskih partija

RTS pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanBugarskaPredsednik SrbijeKongres

Balkan, najnovije vesti »

Vučić: Mir je naš najvažniji interes, ne smemo odustati od vitalnih nacionalnih interesa

Vučić: Mir je naš najvažniji interes, ne smemo odustati od vitalnih nacionalnih interesa

RTV pre 46 minuta
Vučić: Interesi velikih sila oduvek se prelamali i lomili na Balkanu

Vučić: Interesi velikih sila oduvek se prelamali i lomili na Balkanu

Beta pre 47 minuta
Spajić: U Crnoj Gori neće biti Centra za prihvat migranata iz zemalja EU

Spajić: U Crnoj Gori neće biti Centra za prihvat migranata iz zemalja EU

Serbian News Media pre 26 minuta
Gašić se sastao sa zamenikom ministra odbrane BiH Goganovićem u Mrkonjić Gradu

Gašić se sastao sa zamenikom ministra odbrane BiH Goganovićem u Mrkonjić Gradu

RTV pre 37 minuta
U Mrkonjić Gradu počelo centralno obeležavanje Dana sećanja na stradale u Oluji

U Mrkonjić Gradu počelo centralno obeležavanje Dana sećanja na stradale u Oluji

RTV pre 32 minuta