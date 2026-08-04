Vučić: Interesi velikih sila oduvek se prelamali i lomili na Balkanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su se interesi velikih sila oduvek prelamali i lomili na Balkanu, dodajući da je njima problem samostalna i nezavisna Srbija. „Živimo u nelakim vremenima jer su se interesi velikih sila značajno prelamali na Balkanu i pred Berlinski kongres, posle njega, Austrougarske, Bugarske, svi su deo kolača videli na Balkanu i uvek je predstavljala problem samostalna i nezavisna Srbija, danas nije mnogo drugačije“, rekao je