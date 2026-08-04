(VIDEO) Montreal: Međedović poražen na startu

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović
(VIDEO) Montreal: Međedović poražen na startu

Hamad Međedović (ATP 73) izgubio je od Huana Manuela Serendula (ATP 52) u prvom kolu mastersa u Montrealu.

Argentinac je pobedio posle 76 minuta, a rezultat je 6:4, 6:2. Iako je 23-godišnjak iz Novog Pazara lako uzimao servis gemove na početku meča, pa i došao do prilike za brejk u ranoj fazi, četiri godine stariji rival iz Buenos Ajresa izborio je veliku prednost u sedmom setu. Naredni set počeo je brejkom Serundola, koji je ubrzo duplirao tu prednost na 4:1. Trgao se Međedović, pa čak i došao do prilike da vrati jedan od dva brejka, ali je Serundolo to rešio bez
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