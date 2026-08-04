Beogradska berza završila dan u zelenom: Rast indeksa obeležio trgovanje

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Beogradska berza završila dan u zelenom: Rast indeksa obeležio trgovanje

Na Beogradskoj berzi danas je zabeležen promet od 369.355 dinara, a indeksi su pokazali pozitivan trend, prema podacima iz berzanskog izveštaja.

Indeks Belex 15 porastao je za 1,21 odsto, dok je Belex line zabeležio rast od 0,70 odsto. Na vrhu liste dobitnika našao se "Messer Tehnogas" iz Beograda, sa impresivnim rastom vrednosti akcija od 5,96 odsto, čime su na kraju trgovanja dostigle cenu od 38.001 dinar. Drugo mesto zauzeo je Aerodrom "Nikola Tesla" iz Beograda, čije su akcije porasle za 0,53 odsto, završivši dan sa cenom od 2.090 dinara. Interesantno je da nije bilo gubitnika na berzi, što dodatno
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Pad cena nafte, oporavak američke berze

Pad cena nafte, oporavak američke berze

Insajder pre 1 dan
Pad cena nafte, a američke akcije se oporavljaju

Pad cena nafte, a američke akcije se oporavljaju

Radio sto plus pre 4 sati
Lejdi Gaga u Srbiji napravila pometnju: Pila rakiju, iznajmila striptiz klub i bežala od novinara po Zlatiboru

Lejdi Gaga u Srbiji napravila pometnju: Pila rakiju, iznajmila striptiz klub i bežala od novinara po Zlatiboru

Telegraf pre 6 sati
Beogradska berza - Dnevni izveštaj za ponedeljak, 3. avgust 2026.

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za ponedeljak, 3. avgust 2026.

Ekapija pre 7 sati
Kineski AI model uzburkao berzu u Njujorku

Kineski AI model uzburkao berzu u Njujorku

Radio 021 pre 7 sati
Ušao sa Ruskinjom u iznajmljeni stan, izašao sa koferom, policajci se šokirali kada su ga otvorili: Turčin osumnjičen za…

Ušao sa Ruskinjom u iznajmljeni stan, izašao sa koferom, policajci se šokirali kada su ga otvorili: Turčin osumnjičen za nezapamćeni zločin u Beogradu

Nova pre 9 sati
Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za državljanina Turske osumnjičenog za napad na policajce

Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za državljanina Turske osumnjičenog za napad na policajce

Insajder pre 11 sati

Ključne reči

BerzaBeogradska berzaBelexNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromLastaTesla

Najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3736 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3736 dinara

RTV pre 34 minuta
Pobegao Putinu ispred nosa Službe Kremlja na aparatima! Oglasio ispred Ajfelove kule: "Živ sam i slobodan, morao sam da…

Pobegao Putinu ispred nosa Službe Kremlja na aparatima! Oglasio ispred Ajfelove kule: "Živ sam i slobodan, morao sam da pobegnem!" (video)

Kurir pre 49 minuta
Izbacio Železničar, pa potpisao za Njukasl: Transfer od čak 30.000.000 evra

Izbacio Železničar, pa potpisao za Njukasl: Transfer od čak 30.000.000 evra

Kurir pre 9 minuta
Savet razmatrao inicijativu o postavljanju spomenika "Majka Makedonija" u Novom Sadu

Savet razmatrao inicijativu o postavljanju spomenika "Majka Makedonija" u Novom Sadu

Telegraf pre 18 minuta
Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Kurir pre 1 sat