Beogradska berza završila dan u zelenom: Rast indeksa obeležio trgovanje

Na Beogradskoj berzi danas je zabeležen promet od 369.355 dinara, a indeksi su pokazali pozitivan trend, prema podacima iz berzanskog izveštaja.

Indeks Belex 15 porastao je za 1,21 odsto, dok je Belex line zabeležio rast od 0,70 odsto. Na vrhu liste dobitnika našao se "Messer Tehnogas" iz Beograda, sa impresivnim rastom vrednosti akcija od 5,96 odsto, čime su na kraju trgovanja dostigle cenu od 38.001 dinar. Drugo mesto zauzeo je Aerodrom "Nikola Tesla" iz Beograda, čije su akcije porasle za 0,53 odsto, završivši dan sa cenom od 2.090 dinara. Interesantno je da nije bilo gubitnika na berzi, što dodatno